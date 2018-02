Thiago Neves se diz confiante na preparação do Fluminense O técnico do Fluminense, Joel Santana, comandou nesta quarta-feira o primeiro coletivo da semana e escolheu o meia Thiago Neves para substituir o capitão Carlos Alberto, que se recupera de um estiramento muscular na coxa esquerda. Esta deverá ser a única alteração para a estréia da equipe na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, no domingo, contra a Cabofriense. Após a eliminação precoce do Fluminense, no primeiro turno, Thiago Neves fez uma boa avaliação do período em que o time ficou em treinamento, durante as finais da Taça Guanabara. Destacou, inclusive, que o trabalho foi mais cansativo que o realizado na pré-temporada, na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. "O Fluminense não parte na frente dos outros times porque ficou se preparando, mas temos um grupo bom que está em uma crescente. Esperamos dar a volta por cima e chegar às finais desta vez", disse Thiago Neves. Para o meia, o treinamento em dois períodos instituído desde a chegada de Joel Santana deixou o grupo desgastado. No entanto, Thiago Neves reconheceu que os resultados do cansaço serão colhidos durante a disputa da competição. "Lá na Granja, na pré-temporada, estava um tempo bom e aqui, nas Laranjeiras, está muito calor. E trabalhar em dois períodos não é fácil", disse Thiago Neves. "A gente sente um pouco de dor muscular, mas isso é normal. O bom é que o resultado vai ser visto no jogo contra a Cabofriense."