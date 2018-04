Thiago Neves volta a ficar fora de treino do Fluminense

RIO - Apesar de ter tranquilizado a torcida na quarta, depois de deixar o treino do Fluminense mais cedo com dores na panturrilha, o meia Thiago Neves voltou a não participar de uma atividade.

Desde terça-feira, o jogador só trabalha na academia do clube. Sem Neves, Rhayner treinou entre os titulares, mas se machucou sozinho num chute e precisou de ajuda para sair do gramado. O jovem meia, que veio do Náutico, foi o substituto de Neves por um mês. O camisa 10 do Flu ficou parado justamente por uma lesão na panturrilha.

Nesta quinta, Felipe substituiu Rhayner no time titular. A escalação foi praticamente a mesma da vitória sobre o Emelec, por 2 a 0, que garantiu o time nas quartas de final da Copa Libertadores.

Outros cinco jogadores também não participaram da atividade. O meia Deco e o lateral esquerdo Monzón fizeram trabalho na academia. Rafael Sobis se exercitou à beira do campo e o volante Valencia e o lateral direito Wallace não treinaram. Seguem no departamento médico.