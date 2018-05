Thiago Ribeiro esquece vice paulista e prevê evolução do Santos

SANTOS - Uma das sensações do primeiro semestre do futebol brasileiro, o Santos foi surpreendido na decisão do Campeonato Paulista diante do Ituano e ficou com o vice. No último domingo, na estreia do Brasileirão, teve uma atuação fraca diante do Sport e não passou de um empate por 1 a 1, mesmo na Vila Belmiro. O atacante Thiago Ribeiro, no entanto, garantiu que o rendimento do final de semana não teve nenhuma ligação com a perda do Estadual e projetou um time melhor para as próximas rodadas.

"Acredito que no jogo contra o Mixto (quarta passada, pela Copa do Brasil) o time estava muito nervoso com a perda do título, mas contra o Sport senti o time bem mais tranquilo, porque o Paulista ficou para trás. Ficamos chateados, mas a vida segue. Jogamos contra o Mixto, estreamos contra o Sport, o Paulista ficou para trás e não tem como ficar remoendo isso. Vamos em busca de novos objetivos, pois não tem como voltar atrás", declarou nesta terça-feira.

O vice paulista pode até ter ficado para trás na cabeça dos jogadores, mas parece ainda incomodar o torcedor santista, que não poupou a atuação diante do Sport e vaiou a equipe na saída do campo. Para Thiago Ribeiro, tudo natural. "Na minha opinião, isso é normal. O torcedor quer ver o time ganhar sempre. As vaias foram pelo fato de a vitória não ter vindo, porque o jogo contra o Sport foi bem superior aos da final que fizemos contra o Ituano. Também tem a questão de não conquistarmos o título paulista, fica aquela frustração."

Se o torcedor já está na bronca com o Santos, a paciência com Leandro Damião parece ter acabado de vez. O atacante, que custou R$ 42 milhões aos cofres do clube, ainda não rendeu o esperado e tem irritado os santistas. Contra o Sport, perdeu um gol feito no segundo tempo e foi extremamente criticado pelos presentes na Vila Belmiro. Thiago Ribeiro fez questão de dar força ao companheiro.

"O Damião é muito importante para nós. É normal a cobrança em cima do atacante que não está marcando gols com frequência. Qualquer atacante que fica sem gol, vai ser cobrado. Mas o Damião vai ser muito importante para nós, para fazer o pivô, dar assistências. Ele cria espaço para nós, segura os zagueiros. A gente vê a importância dele para a equipe", analisou.