Thiago Ribeiro exalta dupla com Damião no Santos

SANTOS - Um dos principais titulares do Santos, o atacante Thiago Ribeiro comemorou a chegada de Leandro Damião, contratado nesta temporada por cerca de R$ 41 milhões, para ser o seu novo companheiro de ataque. Segundo ele, estava faltando um jogador com essas características no time, para exercer o papel de centroavante dentro da área e ser o artilheiro santista.

"No ano passado, sentimos falta disso, de alguém ali na área, para fazer o pivô, aproveitar os cruzamentos, incomodar. O Damião tem essa característica, tem velocidade, se movimenta bem. Tem presença de área e vai estar ali presente para fazer os gols", avaliou Thiago Ribeiro. "Para mim, particularmente, vai ajudar bastante, pois não sou um centroavante de área, procuro me movimentar, jogar pelos lados de campo, jogar também vindo de trás. Espero que, com a chegada do Damião, possa crescer ainda mais, fazer mais gols."

Mas, como não está com a documentação regularizada, Leandro Damião deve desfalcar o Santos na estreia no Paulistão, neste sábado, contra o XV de Piracicaba, na Vila Belmiro. Além disso, Thiago Ribeiro lembra que o time ainda está fora da forma física ideal, por causa do curto período de preparação na pré-temporada.

"São poucos dias para se preparar adequadamente para jogar, mas é o tempo que tempos, o calendário é assim mesmo. Esperamos começar bem, independentemente da condição física, de ser o nosso melhor ou não. Com certeza, não estaremos 100%, teremos que melhorar bastante. Mas vamos tentar vencer e jogo a jogo, com o passar das rodadas, vamos atingir o melhor da parte física para, aí sim, poder render ao máximo", explicou Thiago Ribeiro.