Thiago Ribeiro pede fim de erros em casa no Cruzeiro O atacante Thiago Ribeiro pediu nesta terça-feira o fim dos erros do Cruzeiro no Mineirão. Autor de quatro gols nas últimas sete partidas, o jogador afirmou que a equipe não pode vacilar contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, e que precisa começar a se impor em casa.