Thiago Santos admite surpresa por ser titular no Palmeiras

O técnico Marcelo Oliveira surpreendeu na escalação do Palmeiras para o primeiro jogo oficial da temporada e colocou o volante Thiago Santos entre os titulares na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, domingo, em Ribeirão Preto. O jogador admite que a decisão do treinador o pegou de surpresa, mas festeja a boa atuação.

“Como vinha treinando no time de baixo, fui pego de surpresa, mas estava trabalhando forte para isso e ele sabia que quando precisasse, eu estaria pronto. Este ano vim treinando bem e foi o que ele disse para mim”, explicou o volante, que chegou a ser testado entre os titulares na sexta-feira, em treino que foi realizado sem a presença da imprensa.

A expectativa era que Matheus Sales começasse jogando ao lado de Arouca no meio de campo. Para Thiago Santos, as mudanças mostram a força da equipe no setor. “O Palmeiras está bem servido. Tem o Rodrigo, o Matheus, Jean e Gabriel. Todos brigam pelo seu espaço e sem sacanagem. Quem estiver melhor o Marcelo vai colocar”, completou.

Outra novidade durante a partida foi o fato do técnico Marcelo Oliveira testar a equipe com três zagueiros. Thiago Santos, que se destaca pela força, deixa claro que não tem interesse em entrar nessa disputa.

“Eu até tenho condição (de jogar de zagueiro), mas não quero. Tenho minhas qualidades como volante e vou brigar por ela”, avisou o volante, que pode continuar como titular para encarar o São Bento, quinta-feira, no Pacaembu. O jogo será no estádio municipal porque o Allianz Parque passa por reformas no gramado.