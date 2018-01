Thiago se recupera e reforça o Paulista O técnico Zetti ganhou um reforço para o jogo de estréia do Paulista, nesta quarta-feira, contra o Palmeiras, no Palestra Itália. O volante Thiago Almeida se recuperou da contusão no joelho, sofrida na última semana, e deve ficar no banco de reservas na abertura do campeonato estadual. O titular do meio-de-campo deve ser Umberto, que jogará como volante, dando proteção à zaga. "Com isso, podemos liberar o Canindé para apoiar o ataque", explicou Zetti. Ao lado de Umberto, outra novidade será o lateral-esquerdo Galego, que defendeu o Marília na Série B do Campeonato Brasileiro e faz sua estréia no Paulista, juntamente com o atacante João Paulo. Contratado recentemente, o centroavante Roberto Santos, que marcou 13 gols pelo Santa Cruz na Série B do Brasileiro, ainda não poderá estrear - ele aguarda a liberação do clube pernambucano.