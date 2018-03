Thiago Silva desfalca o Flu na partida de volta pela Libertadores

A vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Nacional, na Colômbia, pela Libertadores, foi um ótimo resultado matemático para o Fluminense, que joga pelo empate ou até derrota de 1 a 0 no Maracanã, na próxima terça-feira, para avançar às quartas-de-final. Mas o triunfo resultou também na séria lesão do zagueiro Thiago Silva, entristecendo a comemoração dos jogadores. "Ele tem um estiramento muscular e está fora da partida de terça", diz o médico Michael Simoni. "Parece uma contusão não muito simples, mas precisamos fazer um exame de imagem para definir o grau. Por enquanto, não há previsão de retorno". Assim, o jovem defensor, considerado um dos melhores do país na posição, deverá ficar de fora inclusive da estréia no Campeonato Brasileiro, no dia 11, contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. Por outro lado, o jogo marcou o retorno do atacante Dodô de uma fratura na face. O jogador atuou pouco mais de 10 minutos, depois de dois meses de afastamento. "Estou muito feliz. Agora é recuperar o ritmo de jogo aos poucos". Talvez pela lesão de Thiago Silva, o técnico Renato Gaúcho não mostrava tanta animação ao falar da vitória sobre os colombiano. "Foi um jogo difícil, de Libertadores. Mas poderíamos ter garantido a classificação aqui [na Colômbia], já que eles ficaram com um a menos logo no primeiro tempo. Mas foi um bom resultado", analisou Renato, que alertou os jogadores que o time enfrentará equipes mais gabaritadas nas fases seguintes.