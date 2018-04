Thiago Silva e Oscar na mira do Barça

SÃO PAULO - O jornal catalão Sport publicou na edição desta quarta-feira uma lista de dez jogadores que o Barcelona tem interesse em contratar na abertura da janela da Europa, em janeiro. Entre os nomes comentados há o de três brasileiros: Oscar, do Internacional, Thiago Silva, do Milan, e Guilherme Siqueira, do Granada, mas cujo contrato pertence à Udinese.

Oscar é citado na reportagem como uma pérola brasileira. O meia, de 20 anos, é apontado como uma das maiores promessas do Brasil, ao lado de Lucas, do São Paulo, que apesar da citação no texto não figura na lista do Barcelona.

O zagueiro Thiago Silva é apontado na reportagem como uma referência que dispensa apresentação. Com 26 anos, o defender do Milan é cobiçado por diversos clubes da Europa.

O zagueiro Guilherme Siqueira, de 25 anos, desconhecido de boa parte dos brasileiros, também é citado na reportagem tendo como ponto forte sua força física e facilidade para marcar gols.

Veja a lista dos jogadores que interessam ao Barça:

1) Gareth Bale: meia de 22 anos do Tottenham

2) Jordi Alba: lateral-esquerdo de 22 anos do Valencia

3) Eden Hazard: meia de 20 anos do Lille

4) Esteban Andrade: goleiro de 20 anos do Lanus

5) Toño Rodriguez: goleiro de 31 anos do Racing Santander

6) Victor Ruiz: zagueiro de 22 anos do Valencia

7) Ricardo Rodriguez: zagueiro de 19 anos do Zurique

8) Thiago Silva: zagueiro de 26 anos do Milan

9) Oscar: atacante de 20 anos do Internacional

10) Guilherme Siqueira, zagueiro de 25 anos do Granada