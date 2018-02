Thiago Silva e Rafael treinam e se apresentam ao Flu Após 11 dias de pré-temporada, o Fluminense continua apresentando reforços: nesta terça-feira será a vez do zagueiro Thiago Silva e do lateral-direito Rafael posarem pela primeira vez com a camisa do clube. Os dois já fizeram os exames médicos, foram aprovados e, à tarde, iniciam os treinos na Granja Comary, em Teresópolis. Thiago Silva, de 22 anos, está retornando ao Fluminense. O jogador atuou no ano passado pelo clube, fez 48 jogos e deveria ter voltado para o Porto, de Portugal, dono de seus direitos federativos, mas o time das Laranjeiras conseguiu recontratá-lo para um novo período de dois anos. Já Rafael, que estava no Messina, da Itália, atuará pelo seu terceiro clube carioca. O jogador, de 26 anos, já defendeu o Vasco e Flamengo, antes de ir para o exterior. Mas se Thiago Silva ocupará uma vaga entre os titulares, Rafael precisará brigar por uma posição. Seu concorrente será Carlinhos, que nesta segunda não treinou porque realizou uma cirurgia dentária.