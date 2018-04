Thiago Silva espera jogo duro contra a Inter de Milão

"Não sei se será uma partida decisiva, mas certamente será muito difícil. Domingo precisaremos jogar tudo o que sabemos", afirmou o brasileiro, que deve começar a partida como titular. "O certo, neste momento, é que a partida contra a Inter será a mais importante de todas".

Diante do forte adversário, a principal preocupação de Thiago Silva será parar o atacante argentino Diego Milito, artilheiro da competição com 12 gols. "Milito é muito forte, precisamos de muita atenção com ele", avaliou o brasileiro, que procurou minimizar a possível ausência de Nesta no clássico.

"Eu espero que ele (Nesta) trabalhe bem durante esta semana para estar pronto no domingo. Mas se ele não conseguir jogar, temos ótimos defensores no elenco que podem substitui-lo", completou.