Thiago Silva faz gol contra e adia conquista do Paris Saint-Germain

MONTBÉLIARD - Um gol contra do zagueiro Thiago Silva impediu que o Paris Saint-Germain conquistasse com antecedência o segundo título do Campeonato Francês. Neste domingo, em partida válida pela 35ª rodada, o time parisiense não passou de um empate por 1 a 1 com o Sochaux, fora de casa, no Estádio Auguste Bonal, perdendo a chance de ser bicampeão nacional já nesse fim de semana.

Com a igualdade neste domingo, o Paris Saint-Germain chegou aos 83 pontos, na liderança do Campeonato Francês, com oito de vantagem para o Monaco, quando faltam três rodadas para o encerramento da competição. Agora, a nova chance do time ser campeão será em 7 de maio, quando vai receber o Rennes. Já o Sochaux chegou aos 35 pontos e segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação.

Com Thiago Silva, Alex, Maxwell, Thiago Motta e Lucas entre os titulares, o Paris Saint-Germain começou a partida no ataque, liderado por Cavani, em busca da vitória que lhe asseguraria o título do Campeonato Francês. E foi exatamente o atacante uruguaio que abriu o placar da partida. Aos 24 minutos, ele foi lançado por Thiago Motta e dominou a bola no peito antes de bater para marcar.

Em desvantagem, o Sochaux equilibrou a partida, mas só conseguiu empatar o duelo no começo do segundo tempo, aos dez minutos. Marange fez cruzamento, Sirigu tentou cortá-lo com um soco, mas a bola tocou em Thiago Silva e acabou entrando na meta do time parisiense. Como a igualdade não interessava para ambos os times, Paris Saint-Germain e Sochaux se lançaram ao ataque e criaram várias chances de gol.

As principais do time da casa saíram do pés de Ayew, enquanto Lucas foi o mais perigoso do PSG até ser substituído. Nenhum dos times, porém, marcou e a definição do campeão francês foi adiada ao menos por uma rodada.