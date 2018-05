Thiago Silva lembra os 7 a 1 e diz que Brasil 'deu a volta por cima'

A vitória incontestável do Brasil sobre a Argentina, no Mineirão, foi comemorada pelos jogadores a partir de pontos de vista distintos. Autor do golaço que abriu a contagem, Philippe Coutinho vibrou pelo gol no clássico, mas disse que "ainda falta muito" para o Brasil conquistar uma vaga na Copa de 2018. Gabriel Jesus, por sua vez, enalteceu a sequência de vitórias da seleção, enquanto o zagueiro Thiago Silva lembrou os 7 a 1 na Copa e definiu a vitória sobre a Argentina como "momento especial".

Thiago Silva voltou a jogar pela seleção depois de ficar mais de um ano fora. Ele entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo, mas mesmo com poucos minutos se disse satisfeito.

"É um momento especial, por tudo que passei na seleção, principalmente pelo último jogo aqui no Mineirão", disse o zagueiro, que disputou a última Copa, mas não jogou a semifinal com a Alemanha. "Todo mundo sabe o que aconteceu (7 a 1) e, hoje (quinta), demos a volta por cima."

Philippe Coutinho disse que realizou um sonho. "Jogar contra a Argentina sempre foi um grande sonho, toda criança sonha em vestir a camisa da seleção e jogar um grande clássico como esse. Hoje (quinta) a gente se impôs dentro de campo e a torcida ajudou muito desde o primeiro tempo", declarou. Mesmo que o Brasil esteja liderando as Eliminatórias, o jogador pediu cautela. "Falta muita coisa para nosso objetivo final, que é classificar para o Mundial."

Para o atacante Gabriel Jesus, que não marcou gol, mas deu a assistência para aquele de Neymar, o mais importante é a sequência de vitórias. Contra a Argentina, elas chegaram a cinco. "Elas são fruto do trabalho. Quanto mais você planta, mais colhe. O grupo está de parabéns pelo trabalho que está sendo feito, pela confiança que a gente está adquirindo e isso é muito importante", disse o jogador.