Thiago Silva melhora e pode retornar no Milan Um exame realizado nesta terça-feira revelou que a lesão na panturrilha sofrida por Thiago Silva não se agravou. O resultado animou a comissão técnica do Milan, que voltou a ter esperança de contar com o jogador para a partida contra a Fiorentina, no fim de semana, em Florença.