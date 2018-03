Thiago Silva não treina e desfalca o PSG contra o Barcelona

O Paris Saint-Germain não terá um dos seus principais jogadores para o duelo desta terça-feira contra o Barcelona, no Parque dos Príncipes, casa do time francês, na abertura das oitavas de final da Liga dos Campeões. O zagueiro Thiago Silva está com dores musculares, não treinou nesta segunda-feira e sequer teria sido relacionado pelo técnico Unai Emery, pelo que relata o site do jornal francês L'Equipe.

Thiago já não participou da vitória por 3 a 0 sobre o Bordeaux, sexta-feira, pelo Campeonato Francês, preservado exatamente para tentar se recuperar a tempo de enfrentar o Barcelona. Sem ele, Emery deve escalar o francês Presnel Kimpembe, de apenas 21 anos, como companheiro do brasileiro Marquinhos.

Outro desfalque para Emery é Thiago Motta, que está suspenso. Por outro lado, o argentino Javier Pastore ficará como opção no banco de reservas, recuperado de lesão. Desde meados de novembro, ele só jogou pouco mais de 20 minutos. A tendência é o PSG começar com: Trapp; Aurier, Marquinhos, Kimpembe e Maxwell; Verratti, Rabiot e Matuidi; Lucas, Cavani e Draxler.

Para o técnico Unai Emery, o PSG não se sente azarão. "A equipe está muito motivada. A gente não se sente inferior a ninguém. Nós temos jogadores muito importantes que estão crescendo no PSG e que querem escrever uma bonita história, para eles e para o PSG", afirmou, em entrevista coletiva.