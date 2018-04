Thiago Silva recebe suspensão de dois jogos por encostar no árbitro

PARIS - Thiago Silva deverá ficar fora da partida que garantirá ao Paris Saint-Germain o título do Campeonato Francês. O time, que só precisa de uma vitória para assegurar o troféu, não terá o zagueiro nas duas próximas rodadas por causa de uma suspensão aplicada ao atleta nesta terça-feira.

O defensor foi punido por causa de um suposto empurrão no árbitro Alexandre Castro ainda durante o primeiro tempo do jogo contra o Valenciennes, no domingo. Thiago Silva recebeu cartão vermelho. Ao fim da partida, imagens mostraram que o brasileiro apenas encostou no juiz, ao fazer uma reclamação, sem tentar empurrá-lo.

Por causa da punição, Thiago Silva não poderá entrar em campo no jogo contra o Lyon, no próximo domingo. Se vencer, o PSG vai garantir o título, independentemente dos demais resultados final de semana. Ele ainda desfalcará a equipe no confronto com o Brest, na penúltima rodada.

Mais cedo, nesta terça, o diretor esportivo do PSG, o também brasileiro Leonardo, foi suspenso de forma provisória por um empurrão dado no mesmo árbitro ao fim do jogo. O dirigente, que negou a agressão, ainda será julgado pelo caso.