Thiago torce para Paulo Baier jogar na lateral O atacante Thiago está torcendo para Paulo Baier ser escalado na lateral-direita do Palmeiras, no clássico desta quarta-feira, às 19h15, no Palestra Itália, no jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores. O motivo: ali pode estar a mina de ouro da vitória do Tricolor. ?O Paulo Baier é um jogador que apóia muito e eu geralmente caio pela esquerda. Acho que dá para aproveitar bem aquele espaço. Pode ser um ponto positivo para mim e para o São Paulo?, disse o garoto ao Portal Estadão. Artilheiro da equipe no ano com 11 gols, Thiago é peça-chave no esquema do técnico Muricy Ramalho. Quando o Palmeiras estiver no ataque, por qualquer falta ou escanteio, o atacante servirá como a válvula de escape do São Paulo. Será o primeiro a ser procurado pelo goleiro Rogério Ceni para puxar os contra-ataques.