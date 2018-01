Thiago, zagueiro do São Caetano, interessa ao São Paulo O zagueiro Thiago, um dos destaques do São Caetano neste Campeonato Paulista, pode fazer neste sábado sua última partida vestindo a camisa do clube do ABC. E justamente contra o time que pode ser seu futuro empregador: o jogador está na mira do São Paulo para o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 12 de maio. ?Prefiro não pensar nisso?, desconversa o zagueiro de 27 anos, que antes do São Caetano defendeu o Paulista, de Jundiaí. ?Tenho que esquecer essas coisas e me concentrar no jogo de amanhã [sábado] contra o São Paulo, que pode nos levar para a final do campeonato.? A maior preocupação do zagueiro é com a velocidade dos jogadores do São Paulo. ?Temos que tomar cuidado sempre, principalmente para não sofrermos gol no início do jogo?, alerta. E faz um apelo aos companheiros de defesa: não fazer faltas perto da área. ?Temos que evitar de qualquer jeito. O São Paulo tem excelentes cobradores - não só o Rogério - e não podemos dar chance para eles marcarem gols desse tipo?, avisa. ?O jeito é marcar em cima, tentar antecipar as jogadas e não deixar receber. Sobretudo o Aloísio, que é forte e protege bem a bola.? Thiago admite que o São Paulo é favorito no confronto contra o São Caetano, mas faz questão de repetir que seu time pensa no título. ?Não achamos que está bom chegar até aqui. Não chegamos tão longe para desistir assim. Viemos aqui e agora queremos ser campeões.? Comportamento diferente A escalação e a estratégia do São Caetano serão as mesmas no Morumbi. O que vai mudar é o comportamento do time. É isso que espera o técnico Dorival Júnior. ?Jogamos de uma forma durante todo o campeonato, e foi assim que chegamos até as semifinais. Não há porque mudar agora?, diz o treinador, que vai repetir exatamente a mesma escalação e o esquema 4-4-2. ?Mas o time não pode se comportar da mesma maneira (que no primeiro jogo). Temos que errar menos passes, ser mais consistentes e não dar chances ao São Paulo.?