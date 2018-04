Thierry Henry faz doação para ajudar vítimas no Haiti

O atacante Thierry Henry, do Barcelona e da seleção francesa, doou 56 mil euros (cerca de R$ 142 mil) para a ONG Médicos Sem Fronteiras. O dinheiro será usado para ajudar as vítimas do terremoto no Haiti, ocorrido no dia 12.

"Tenho muitos amigos no Haiti, que é uma colônia francesa e, para mim, todos são como primos. Não é fácil ver o que estão passando e fico feliz em poder fazer algo para ajudar", declarou o jogador em entrevista ao site oficial do Barcelona.

Além da sensibilização natural causada pela tragédia, Henry relatou um caso semelhante com o qual ele teve maior proximidade. Em 1989, o furacão "Hugo" mudou a vida de cerca de 200 mil pessoas na ilha de Guadalupe, terra natal do pai do jogador, causando 56 mortes.

"Vi algo semelhante há 20 anos e percebi como isso mexeu com a vida das pessoas em Guadalupe. Imagino o que os haitianos estão passando. Acho muito importante que todos se mobilizem para ajudá-los e farei o que estiver ao meu alcance para diminuir o sofrimento destas pessoas", comentou.

Segundo o último balanço da Oficina de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA), o terremoto causou pelo menos 75 mil mortes, além de ter deixado 250 mil feridos no Haiti.