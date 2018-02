Thierry Henry na mira de seqüestradores O atacante Thierry Henry, do Arsenal, está sob vigília total da polícia inglesa. As autoridades londrinas estão em alerta depois de obter informações de que uma quadrilha de seqüestradores planeja o crime contra o artilheiro francês e o ex-jogador Ian Wright. Segundo publica nesta quarta-feira o diário sensacionalista The Sun, investigadores revelaram que há semanas Henry e Wright estão sendo vigiados nas imediações de suas casas, ao norte de Londres. O jornal informa também que um famoso criminoso está por trás da ação.