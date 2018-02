Thierry Henry não joga mais pelo Arsenal nesta temporada Capitão do Arsenal, o francês Thierry Henry não entrará mais em campo nesta temporada por causa de contusões, informou nesta sexta-feira o departamento médico do clube inglês. O atacante, que sofreu lesões no abdômen e na virilha durante a partida em que o Arsenal foi eliminado da Liga dos Campeões pelo PSV Eindhoven, na última quarta-feira, passará por uma série especial de tratamentos para se recuperar. "Henry está fora pelo menos nos próximos três meses", contou Arsène Wenger, técnico do Arsenal. "Agora vamos torcer para ele se recuperar totalmente para a próxima temporada." Aos 29 anos, Henry teve ao longo da temporada seguidas lesões, o que o obrigou a sofrer infiltrações para poder jogar. "Não consegui completar uma série de cinco partidas sem sentir dor", contou o francês. Segundo a imprensa inglesa, o Arsenal tentará a contratação de outro atacante para substituir o francês - o primeiro da lista é o camaronês Samuel Eto´o, do Barcelona.