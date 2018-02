Thierry Henry volta a treinar com o grupo do Barcelona

O atacante francês Thierry Henry, do Barcelona, voltou a treinar nesta quarta-feira com o resto do elenco da equipe catalã, como parte do processo de recuperação da discopatia vertebral que lhe mantém afastado dos campos desde 25 de novembro. O francês, cuja presença no clássico do próximo domingo com o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, ainda é incerta, se exercitou sozinho durante a primeira parte do treino. Quando Frank Rijkaard realizou um coletivo, Henry se incorporou ao grupo com normalidade. Ele participou do treinamento durante aproximadamente meia hora. A última vez que Henry entrou em campo foi na partida entre Barcelona e Recreativo, em 25 de novembro. Desde então, o francês perdeu cinco partidas (duas pela Liga dos Campeões e três pelo Campeonato Espanhol) devido à discopatia entre as vértebras L5-S1, que lhe provoca dores lombares e pélvicas.