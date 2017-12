Thuram é o novo reforço da Juventus A Juventus anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro francês Liliam Thuram por US$ 30, 6 milhões. O jogador é o primeiro reforço da equipe, que também trocou o técnico Carlo Ancelotti por Marcello Lippi. Já em Roma, os prejuízos no Estádio Olímpico causados pela festa dos fanáticos torcedores da Roma, que se sagrou campeã italiana no domingo, passam dos US$ 200 mil.