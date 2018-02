Tia nega ida de Jardel a enterro Embora tenha dito à diretoria do Palmeiras que viria a Fortaleza para acompanhar o enterro da avó, o atacante Jardel não foi localizado na capital cearense. De acordo com a tia dele, Francisca Oliveira, a avó de Jardel morreu no dia 16 e ele não compareceu ao sepultamento. A tia se queixa de o sobrinho nunca ter tido consideração com a família. "Minha mãe (avó de Jardel) gostava muito dele e queria que ele fosse visitá-la. Mas ele nunca foi lá em casa", reclamou Francisca. O advogado Nilton Padilha, que acompanhou o jogador durante o processo de separação de sua mulher Karen, disse ter encontrado com um irmão do jogador, na quinta-feira, em um shopping de Fortaleza, e este teria lhe dito que Jardel estava na capital cearense. A Agência Estado tentou contato no telefone da casa dele na Praia do Futuro, mas ninguém atendeu. Um amigo da família, que prefere não ser identificado, disse que Jardel enfrenta problemas com o Ancona, seu time anterior, que não o teria liberado mesmo devendo três meses de salário ao jogador. "Pode ser que ele esteja tentando resolver essa questão", comentou o amigo. A situação é complicada para o jogador. Ele disse que viajou para Fortaleza para acompanhar o enterro da avó e ainda não voltou e nem sequer se deu ao trabalho de telefonar, explicando as razões do atraso.