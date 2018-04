Tiago Alves desiste da Ponte e deve ir para Palmeiras

CAMPINAS - A Ponte Preta sofreu uma baixa inesperada na reformulação do elenco para a disputa do Brasileirão. Apesar de ter pré-contrato assinado com o clube, o zagueiro Tiago Alves não deve mais ir para Campinas. Destaque do Mogi Mirim no Paulistão, o jogador teria recebido uma proposta do Palmeiras e está disposto a aceitar - a diretoria palmeirense não confirma o negócio.

Tiago Alves defendeu a Ponte Preta no Brasileirão do ano passado e deixou um pré-contrato assinado para voltar agora em maio de 2013. Um dos destaques do Mogi Mirim no Paulistão, o zagueiro foi indicado pelo técnico Gilson Kleina e recebeu uma proposta do Palmeiras.

Diante disso, Tiago Alves entrou em contato nesta quarta-feira com o diretor da Ponte Preta, Ocimar Bolicenho, e comunicou que iria pagar a multa por quebra de contrato, cujo valor não foi revelado. O clube de Campinas vai continuar com 50% dos direitos econômicos do jogador.

Também nesta quarta-feira, a diretoria da Ponte oficializou a saída de dois jogadores do elenco que não estavam nos planos da comissão técnica para o Brasileirão: os meias Wellington Bruno e Diego Rosa.

Wellington Bruno teve 20% de seu passe vendido para o Joinville por R$ 250 mil, enquanto o contrato de Diego Rosa foi rescindido - ele deve voltar para o Vasco, com quem ainda tem vínculo.