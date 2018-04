Tiago Alves reforça favoritismo do Palmeiras na Série B do Brasileirão

SÃO PAULO - Mais novo reforço palmeirense, o zagueiro Tiago Alves reforçou nesta sexta-feira o favoritismo do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Apresentação oficialmente, o jogador acredita que o Palmeiras tem todas as condições de buscar o título da competição que terá início no dia 24.

"O Palmeiras entra em todos os campeonatos como favorito. Temos de assumir isso. Espero fazer parte de uma conquista aqui dentro. Acredito que Sport e Figueirense podem bater de frente pelo investimento, mas o Palmeiras é o maior favorito", destacou, ao enumerar alguns dos futuros rivais do Palmeiras na competição.

Alves chega ao time respaldado pelo técnico Gilson Kleina, com quem trabalhou na Ponte Preta. O zagueiro disse estar feliz por reeditar a nova parceria com o treinador. "Além de profissional competente, é uma pessoa maravilhosa. Me apoiou bastante quando eu estava na Ponte Preta e me deu oportunidade. Por conhecê-lo, ele já veio brincando, isso me deixa mais leve e solto."

O jogador de 28 anos exaltou também a história e a torcida do Palmeiras. "É um sonho estar aqui. É uma das maiores equipes do Brasil e do mundo, é um sonho estar aqui. O Palmeiras tem uma torcida apaixonada. Gostei de ver na Libertadores a torcida apoiando mesmo na derrota."

Tiago Alves poderá ganhar sua primeira chance com a camisa do Palmeiras na rodada de abertura da Série B. O time vai enfrentar o Atlético-GO, no dia 25, em Itu.