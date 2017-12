Tiago deve assumir vaga de Carlos Alberto O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, não confirma oficialmente, mas a tendência é a de que o jovem meia Tiago seja o substituto de Carlos Alberto, contundido, na partida com o Cruzeiro, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador iniciou o coletivo desta quarta-feira entre os titulares e saiu na frente na disputa com Alex Oliveira pela vaga. "Todos no time têm condições de começar jogando. Ainda tenho dois treinos antes de definir os 11 titulares. Mas posso adiantar que já tenho uma formação em mente", afirmou Renato. Após o trabalho, o treinador conversou em separado com Alex Oliveira para explicar ao jogador o motivo de ter optado por Tiago e não pelo experiente atleta.