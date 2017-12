Tiago deve estrear no time do Guarani Após passar as quatro primeiras rodadas do Campeonato Paulista no departamento médico, o zagueiro Tiago voltou aos treinos do Guarani nesta terça-feira. Contratado junto ao Rio Branco, o jogador sofreu uma pancada no joelho direito dois dias antes da estréia contra o Marília. Caso o técnico Joel Santana aprove Tiago nos treinamentos, ele será o substituto de Nenê, suspenso pela expulsão no empate contra o São Caetano no último domingo. "Ainda sinto um pouco de dor no joelho, mas acredito que isso não será problema", disse o zagueiro. No próximo domingo, o Guarani enfrentará o Palmeiras, no Parque Antártica. O time de Campinas ocupa a 8ª colocação do grupo 2 do Paulista, com 3 pontos.