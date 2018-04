Tiago Real exalta vitória do Palmeiras na estreia

O Palmeiras conseguiu uma vitória sofrida na estreia na Série B, ao ganhar do Atlético-GO por 1 a 0, neste sábado, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, no interior de São Paulo. Para o meia Tiago Real, autor do gol palmeirense, o importante foi ter conseguido o resultado positivo na abertura do campeonato, independente das dificuldades encontradas.

"Cada jogo na Série B é difícil. O pessoal vai jogar a vida contra a gente. Somos o foco da competição", lembrou Tiago Real, ao justificar os problemas que o Palmeiras enfrentou para ganhar do Atlético-GO neste sábado.

Escalado como titular pelo técnico Gilson Kleina, Tiago Real marcou o gol da vitória aos 6 minutos do segundo tempo. Depois disso, o Palmeiras passou alguns sustos, mas conseguiu segurar o placar e comemorou a estreia vitoriosa.

Contente com o começo vitorioso, Tiago Real também reconheceu que o Palmeiras precisa melhorar. "Temos muito a evoluir ainda. Mas o importante é a vitória. Fizemos o resultado dentro de casa", avaliou o meia, em entrevista na saída de campo.