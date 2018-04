Tiago Real festeja Palmeiras estar 'fora do foco' e só treinando

SÃO PAULO - Eliminado do Campeonato Paulista, o Palmeiras passou a se dedicar somente aos treinamentos visando a partida contra o Tijuana, na próxima terça-feira, no Pacaembu, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O meia Tiago Real acredita que o fato de o clube não estar sendo tão falado é positivo para os atletas se preparem sem pressão para o confronto com os mexicanos, depois do empate por 0 a 0 com o adversário no duelo de ida no mata-mata continental.

"Acho que esse tempo sem jogo só ajuda. Tira o foco da gente, já que estamos num período em que quem todo mundo ficava em cima quando a gente deslizava. Vamos aproveitar para trabalhar a parte física e todo mundo se recuperar bem", disse o meio-campista.

Para Tiago Real, além da ausência de jogos, a postura dos dirigentes também tem ajudado o grupo do Palmeiras a se fortalecer. "A diretoria e a comissão técnica têm blindado bastante a gente. Os problemas este ano têm sido muito menores. Está sendo válido para o grupo e o Palmeiras só tem a crescer com tudo isso", completou.