Tiago Real pede Palmeiras com espírito da Libertadores na Série B

SÃO PAULO - Com a experiência de ter feito parte do time campeão da Série B de 2010 pelo Coritiba, o meia Tiago Real espera que o Palmeiras entre na disputa da segunda divisão nacional desta temporada com a mesma vontade que mostrou durante a participação na Libertadores.

"Se continuarmos com o espírito da Libertadores e aliarmos isso com a qualidade técnica da nossa equipe, temos tudo para fazermos uma grande campanha e, se Deus quiser, conquistarmos nosso objetivo maior, que é devolver o Palmeiras à Série A", disse o jogador.

Tiago Real marcou o gol do Palmeiras na derrota por 2 a 1 para o Ituano, pela última rodada do Paulistão, quando o time também jogou no Estádio Novelli Júnior, em Itu, onde enfrentará o Atlético-GO, neste sábado, na rodada de abertura da Série B do Brasileiro.

"É um campo em que eu consegui fazer uma boa partida e um gol. O resultado não foi o esperado, mas me adaptei rápido e quero fazer mais jogos bons e ajudar a equipe a conquistar os objetivos", afirmou o meia, que tem sido titular do Palmeiras nas últimas partidas.

O plano palmeirense é conseguir aproveitar as seis primeiras rodadas para conseguir somar o máximo de pontos e, com folga na classificação, ter tranquilidade para descansar durante a paralisação da competição por causa da disputa da Copa das Confederações.

"Temos de mostrar logo de cara o que queremos e, além disso, largar bem nos dará uma tranquilidade durante a parada. Começando bem, já podemos também dar um rumo para a nossa caminhada. Vamos fazer grandes seis jogos e conquistar o máximo de pontos para terminarmos no G4", disse Tiago Real.