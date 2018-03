Tiago sonha com vaga no time do São Paulo O lateral-direito Tiago agradeceu aos céus a chance que teve de enfrentar o Grêmio. Ele é o atleta do grupo profissional do São Paulo que menos recebe no clube: R$ 1 mil mensais. ?Sustento minha mulher, meus dois filhos, minha mãe e meus oito irmãos, ninguém trabalha. Vou pegar essa oportunidade como puder?, diz o jogador de 20 anos, que não terminou nem o 1º Grau. ?Não tenho carro e moro em Taboão da Serra. Acordo às 6h30 e tomo dois ônibus para treinar. Tenho contrato até setembro de 2004. Ganharei um aumento de R$ 250 no ano que vem. Espero que a diretoria veja com carinho o meu caso. Para economizar o dinheiro do ônibus resolvi morar na concentração?, revela Tiago.