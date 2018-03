Tiago vira titular e deixa a favela Sentado no sofá da sala ao lado da mãe Maria, do padrasto Gil e de oito de seus nove irmãos, Tiago, lateral-direito reserva do São Paulo, toma leite quente e come bolacha. Um conforto inimaginável até 15 dias atrás, quando ainda morava na favela Viela da Paz, em Taboão da Serra. As três partidas em que atuou como titular sob o comando do técnico Roberto Rojas ? contra Grêmio, Santos e Bahia ? mudaram o rumo da vida do jogador de 20 anos. O reconhecimento dos dirigentes pelo seu bom rendimento nos jogos veio rápido. Fez um novo contrato com o clube até 2008 e teve seu salário aumentado de R$ 1 mil para R$ 6 mil. Leia mais no Jornal da Tarde