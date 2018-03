Tico Mineiro é vendido para a Coréia O atacante Tico Mineiro vai mesmo deixar a Portuguesa Santista. O jogador, principal artilheiro da Portuguesa Santista no Campeonato Paulistão/2001, com nove gols, foi negociado com o futebol coreano. Tico vai jogar no Chun Nam Teag Dragons, da Coréia do Sul, e o valor da transação não foi revelado. Ele, que está visitando os seus familiares em Governador Valadares, em Minas Gerais, deve viajar no início da próxima semana para a Ásia. Tico Mineiro é o terceiro profissional da Portuguesa Santista que vai para a Ásia. Antes dele o preparador físico Cossa se transferiu para o Sang Sun, também da Coréia do Sul, e o fisioterapeuta Avelino foi para o Japão. Antes de atuar na Santista, Tico jogou no Democrata (GV), Atlético Mineiro, Desportiva (ES), Benfica (Portugal), Rio Branco (ES) e Criciúma (SC). Foi também campeão do Torneio Rio-São Paulo pelo Botafogo/RJ em 98.