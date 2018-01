Tietagem em treino do São Paulo No primeiro treinamento do São Paulo no México, nesta segunda-feira à tarde (hora local), nem parecia que o time estava no Brasil. A tietagem foi grande, especialmente de um grupo de quase 30 crianças que apareceu para pedir autógrafos e tirar fotos com os jogadores. O treino ocorreu num campo de beisebol, dentro do clube Deportivo San Augustín, na localidade de San Pedro Garza García, ao lado de Monterrey. O goleiro Rogério Ceni foi o mais requisitado do elenco são-paulino, inclusive pela imprensa mexicana, que também quis saber os segredos de suas cobranças de faltas. Alguns brasileiros também acompanharam o treinamento. "Meu filho é são-paulino e já combinou com os amigos de ir ao jogo contra o Tigres", contou Marina Yamanishi. O São Paulo treina nesta terça-feira no Estádio Universitário, local do jogo de quarta, às 22 horas (de Brasília).