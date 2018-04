Tigre vence e deixa Palmeiras a uma vitória da classificação na Libertadores

BUENOS AIRES - O Tigre deu uma grande ajuda para o Palmeiras se classificar na Copa Libertadores. O time argentino bateu em casa o Sporting Cristal por 3 a 1 nesta terça-feira e agora basta à equipe Alviverde derrotar o Libertad no Pacaembu na próxima quinta-feira para garantir vaga nas oitavas de final.

Jogando em Victoria, na Grande Buenos Aires, os atuais vice-campões da Sul-Americana não deram chance à equipe peruana. Leguizamon abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo e depois do intervalo, a pressão aumentou.

Perez aumentou logo aos quatro minutos e tudo ficou ainda mais tranquilo para os Argentinos assim que Alvarez, do Sporting Cristal, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. O terceiro gol veio logo depois, com Botta. No fim, Lobatón descontou.

Agora o confronto no Pacaembu adquiriu ainda mais importância e todos os ingressos já estão esgotados. Basta uma vitória simples para a equipe do técnico Gilson Kleina garantir a classificação para a próxima fase com uma rodada de antecedência. O último compromisso é fora de casa, na próxima semana, com o Sporting Cristal, em Lima.

Se vencer o Libertad, o Palmeiras chega à nove pontos e não poderá ser ultrapassado pelo clube paraguaio e também pelo próprio Tigre, que se enfrentam em Assunção.