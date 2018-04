Tigre vence San Lorenzo em estreia pela Sul-Americana

Na partida jogada no Estádio Monumental de Victoria, na grande Buenos Aires, o Tigre abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo, graças ao gol de Martín Morel. Empurrada pela torcida, e equipe anfitriã, que subiu à primeira divisão argentina apenas em 2007, fez 2 a 0 ainda aos oito minutos, com Lucas Oviedo.

A reação do San Lorenzo veio ainda no primeiro tempo. Comandado do banco de reservas pelo ex-jogador Diego Simeone, o time visitante foi para cima e descontou com Diego Rivero, aos 31. No restante do primeiro tempo e na segunda etapa de jogo, o San Lorenzo bem que buscou o empate, mas o Tigre soube administrar a vantagem.

Na partida de volta, no Estádio Nuevo Gasómetro, também em Buenos Aires, o Tigre joga pelo empate, enquanto ao San Lorenzo basta uma vitória por 1 a 0. Quem avançar encara nas oitavas de final o vencedor do confronto entre o Liverpool, do Uruguai, e o Cienciano, do Peru. No jogo de ida, em Montevidéu, as equipes empataram sem gols.