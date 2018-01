Tigres chega a São Paulo com apenas 16 jogadores O Tigres veio para o Brasil com um elenco dizimado. Dos 25 jogadores que foram inscritos na Copa Libertadores, apenas 16 puderam viajar para São Paulo. ?Isso é um problema, mas os problemas existem para ser resolvidos?, disse o técnico Ricardo Ferreti. Alguns titulares importantes estão fora de combate, como os meias argentinos Gaitán e Peralta, o zagueiro brasileiro Júlio César, o lateral-esquerdo Briceño e o atacante De Nigris. A equipe mexicana lidera o Grupo 4 com seis pontos, dois a mais que o Corinthians.