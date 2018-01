Tigres empata em Cali e ajuda o Corinthians O Corinthians ainda não está classificado para as oitavas-de-final da Copa Libertadores, mas ficou bem perto da vaga depois do empate da noite desta terça-feira, entre Tigres e Deportivo Cali. Jogando em Cali, na Colômbia, as duas equipes ficaram no 2 a 2. Em segundo lugar no grupo 4 da Libertadores, o Corinthians tem os mesmos 10 pontos da Universidad Católica (CHI), mas perde a liderança nos critérios de desempate. E o mexicano Tigres vem em terceiro, com 7. Já o colombiano Deportivo Cali está eliminado, pois somou seu primeiro ponto. Falta apenas uma rodada, que será disputada na semana que vem, quando o Tigres recebe a Universidad Católica e o Corinthians enfrenta o Deportivo Cali no Pacaembu. Assim, para não depender do outro jogo, os corintianos precisam de um simples empate para conquistarem a vaga nas oitavas-de-final. No jogo desta terça-feira, Sebastián González abriu o placar para o Tigres, mas Gustavo Morinigo fez um golaço e empatou para o Deportivo Cali ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Sebastián González voltou a colocar o Tigres na frente. Mas Pérez empatou novamente para o Deportivo Cali, definindo o placar final da partida.