Tigres quebram rotina da Seleção O técnico Carlos Alberto Parreira tentou ser diplomático, mas deixou escapar, logo após o treino desta terça-feira, que a Seleção Brasileira entra em campo amanhã, em Guangzhou, para o amistoso contra a China, para dar espetáculo. ?Nós somos o Brasil. Estamos defendendo o nosso título mundial e temos de mostrar as razões pelas quais nós fomos campeões de novo?, disse ele em entrevista coletiva. O treinador estava preocupado com o rendimento dos jogadores durante os treinos de hoje. ?Alguns deles chegaram à tarde (o treino foi à noite), após uma viagem desgastante. Mas todos estão muito felizes por estar aqui?, garantiu. Ao falar sobre o adversário, Parreira foi educado. ?Trata-se de uma grande equipe. Se a gente deixá-los jogar e der espaços, podem complicar?, alertou. O treino da seleção - o único antes do amistoso - atraiu muita gente. Centenas de pessoas estiveram no estádio olímpico de Guangzhou para ver os pentacampeões. Depois de cerca de 1h30 de movimentação, Parreira definiu a equipe. O único problema é o zagueiro Roque Junior, que reclamou de dores no ombro e pode ficar de fora. Se ele não reunir condições de jogo, Luisão deverá começar jogando. O time definido por Parreira para começar a partida deverá contar com Dida; Cafu, Roque Júnior (Luisão), Anderson Polga e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Kleberson, Zé Roberto e Ronaldinho; Rivaldo e Ronaldo. TIGRES - Dois tigres quebraram a rotina dos jogadores, após o treino. O hotel onde a equipe brasileira está hospedada também recebe integrantes de um circo e após o jantar, domadores levaram os animais para que os atletas pudessem brincar. O atacante Ronaldo levou um dos filhotes para o andar reservado à seleção e aproveitou para fazer brincadeiras e tirar fotografias.