Tigres terá só 1 atacante no Morumbi O Tigres pretende congestionar o meio-de-campo para dificultar a vida do São Paulo na partida desta quarta-feira, no Morumbi, pela Libertadores. O esquema com dois atacantes, a exemplo do jogo com o Once Caldas, foi desmontado pelo técnico Leonardo Alvarez. Peralta deixa a equipe para a entrada do volante Husain. O clube mexicano atacará apenas com De Nigris. O meia Gaitán, ex-Boca Juniors, terá a missão de, além de ajudar na armação, chegar para os arremates contra Rogério Ceni. "Com o Husain, um volante a mais no time, fico mais livre para atacar", disse o argentino. O Tigres ainda não perdeu fora de casa na Libertadores. Empatou duas vezes e ganhou outras duas, uma delas por goleada, 5 a 2 sobre o Caracas. A idéia do técnico mexicano, que tem seu filho na zaga, Luis Alvarez, é tentar arrancar um resultado satisfatório, como o empate, e levar a decisão para sua casa, em Monterrey.