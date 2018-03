Tigres vence e pega o São Paulo A equipe mexicana do Tigres derrotou na noite de ontem o Once Caldas, da Colômbia, por 2 a 1, de virada, e se classificou às quartas-de-final da Copa Libertadores. Os gols do Tigres foram assinalados por De Nigris e Saavedra, ambos no segundo tempo. O gol do Once, atual campeão da Libertadores, foi marcado por Fabbro no primeiro tempo. Tigres será o adversário do São Paulo na próxima fase. O primeiro jogo será no Morumbi, quarta-feira.