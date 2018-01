Time alemão joga com 11 estrangeiros A equipe do Energie Cottbus, um time modesto da Alemanha, se tornou hoje a primeira de toda a história do futebol alemão a entrar em campo com 11 titulares estrangeiros. O técnico Eduard Geyer escalou a equipe com 3 jogadores bósnios, 2 húngaros, um croata, um polaco, um romano, um albanês, um brasileiro e um beninês. O jogo valeu pela 28ª rodada da liga alemã, contra o Wolfsburgo, e terminou empatado em 0x0. O resultado deixa o Cottbus com 30 pontos, na 14ª posição. O Wolfsburgo, com 40 pontos, está em 7º.