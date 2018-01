Time alemão joga com 11 estrangeiros O empate entre Cottbus e Wolfsburgo por 0 a 0, ontem pela 28ª rodada do Campeonato Alemão, poderia passar desapercebido. Mas vai entrar para a história por ter sido a primeira partida em 38 anos de competição em que uma equipe, no caso o Cottbus, entrou em campo com 11 jogadores estrangeiros. Um deles, o atacante brasileiro Franklin, que fedefendeu o Bragantino e Fluminense. Franklin teve a companhia de três bósnios, dois húngaros, um croata, um polonês, um romeno, um albanês e um jogador de Benin. Todos o alemães que normalmente jogam como titulares estavam contundidos. O empate deixou o Cottbus com 30 pontos na 14ª colocação. O Wolfsburgo está em sétimo, com 40 pontos. A rodada prossegue neste final de semana com Eintracht e Bayer Leverkusen, Colônia e Unterhaching, Werder Bremen e Hertha Berlim, Munique 1860 e Bochum, Friburgo e Hamburgo, Borussia e Bayern, Schalke 04 e Kaiserslautern, e Hansa Rostock e Stuttgart.