Time amador inglês anuncia Romário Anunciado nesta sexta-feira como reforço do Garforth Town, um clube amador da Inglaterra, o atacante Romário preferiu não comentar a notícia. Mas o Vasco, com quem o jogador de 39 anos tem contrato até o final do Campeonato Carioca, já tratou de desmentir a história. A contratação de Romário para a ?temporada 2005/06? foi anunciada no site oficial do Garforth Town (www.garforthtown.com). Mas esse mesmo clube inglês fez algo parecido com Sócrates, em outubro passado, quando anunciou o reforço do ex-jogador do Corinthians e da seleção, mas ele esteve lá apenas para fazer um jogo-exibição. Enquanto Romário ainda não se pronunciou sobre essa história, o Vasco revelou que não foi comunicado de nada disso pelo jogador e que ele irá cumprir seu contrato até o final. Romário tem contrato com o Vasco até o final do Campeonato Carioca. Ele, inclusive, tinha planos de se aposentar depois disso - começou até uma carreira na seleção brasileira de futebol de areia. Mas, recentemente, admitiu a possibilidade de continuar jogando. "Encontrei no Vasco um bom ambiente, tive uma boa recepção, me sinto bem e o time é competitivo. Não tenho o porque parar e acho que devo jogar mais um pouco", disse o atacante no começo do mês de março.