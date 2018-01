Time árabe faz proposta para Rivaldo O Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, está interessado em contratar Rivaldo. O jornal Khaleej Times, de Dubai, afirmou em sua edição de hoje que já houve contatos com o campeão do mundo, insatisfeito pela temporada ruim que teve no Milan. Em Perúgia, o time local apresentou hoje seu mais novo reforço: Al Saadi Khadafi - filho do líder líbio Muammar Khadaffi -, que desembarcou no clube de helicóptero e cercado de seguranças.