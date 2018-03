Time árabe quer contratar Baggio Roberto Baggio pode fazer um negócio das arábias. O meia do Brescia, 34 anos completados em fevereiro, recebeu proposta milionária para jogar pelo Ryad, principal time da Arábia Saudita e vencedor da Copa da Ásia. Um dos dirigentes do clube, administrado por príncipes e xeques do petróleo, se mostrou disposto a pagar o equivalente a R$ 10 milhões por temporada, caso o ex-astro de Fiorentina, Juventus e Inter aceitasse a aventura de reforçar a equipe. Baggio, no entanto, disse que não sai da Itália. Pelo menos até a metade do ano que vem. O craque revelou que tem esperança de disputar sua quarta Copa do Mundo, em 2002, na Ásia, e por isso prefere ficar em casa, "para não ser esquecido" pelo técnico Giovanni Trapattoni. "Posso estudar a oferta a partir da temporada de 2002-2003", avisou. Antes disso, continuará desfilando seu talento no Brescia, modesto time do Norte da Itália. Os árabes ficaram encantados também com o futebol do zagueiro Alessandro Calori e do atacante Dario Hubner, companheiros de equipe de Baggio. Eles receberiam RS$ 3 milhões por ano, caso venham a fechar negócio. Nenhum dos dois deu sinal de que poderiam imitar o amigo e adiar a transferência. Já mandaram avisar que, se for verdade, topam na hora.