Time árabe quer Pedrinho para Mundial Campeão da Liga dos Campeões da Ásia, a equipe árabe do Al-Ittihad está se reforçando para o 2º Mundial da Fifa, que será disputado em dezembro. O dono do clube, o xeque Mansour Al Balawi, chegou a sondar o meia Kaká, do Milan, e o atacante Samuel Eto?o, do Barcelona. Teria oferecido 5 milhões de euros para cada jogador apenas para disputar o torneio. Como os clubes não liberaram, o xeque partiu para projetos menos ambiciosos e deverá se contentar com um jogador bem menos famoso. O clube poderá acertar nos próximos dias a contratação do meia Pedrinho, do Palmeiras. A proposta a Pedrinho foi confirmada nesta sexta-feira pelo técnico Emerson Leão, que adiantou que libera o atleta. O treinador disse, inclusive, que o meia nem será relacionado para o clássico de domingo, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O contrato do jogador termina no final de dezembro. O Al-Ittihad poderá ser um dos adversários do São Paulo no Mundial. Se vencer o campeão africano (que ainda não foi definido), a equipe árabe vai enfrentar o Tricolor na semifinal. O Al-Ittihad já conta com o brasileiro Tcheco.