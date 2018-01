Time argentino quer Maradona jogando Aos 45 anos, Maradona tem uma oferta para voltar a jogar futebol. O Excursionistas, clube da quarta divisão da Argentina, sonha com a possibilidade de convencer o ídolo a vestir sua camisa e entrar em campo a partir de fevereiro. A saúde de Maradona está bem melhor atualmente, depois de perder cerca de 50 quilos com uma operação para redução de estômago e de ter abandonado as drogas, mas as chances dele voltar ao futebol são mínimas - deixou os gramados em 1997. Agora, as ocupações do astro são outras: é dono do cargo de vice-presidente de futebol do Boca Juniors e virou um apresentador de sucesso na televisão argentina. Mas o presidente do Excursionistas, Armando Mainoli, sonha alto. ?Temos quatro patrocinadores de primeiro nível para ajudar nesse negócio. Vamos propor a Maradona que jogue pelo nosso time porque queremos subir de divisão?, explicou o dirigente. Fundado em 1910, o Excursionistas esteve apenas uma vez na primeira divisão da Argentina, quando o futebol do país ainda era amador. O clube fica num bairro da capital Buenos Aires e tem um estádio modesto, com capacidade para cerca de 6 mil pessoas.