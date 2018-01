Time B do Atlético-PR volta das férias Os jogadores do time B do Atlético Paranaense, que se prepararão para a disputa do Campeonato Paranaense, que começa no dia 19, apresentaram-se hoje no Centro de Treinamentos do Caju, em Curitiba. Mas o clube continua sem divulgar quem será o técnico responsável pelo trabalho com os atletas. Por enquanto, eles ficam sob o comando dos auxiliares Lio Evaristo e Nilson Borges. Entre as novidades o atacante Jorge Henrique, ex-Náutico, o zagueiro Edson, ex-Ferroviária de Araraquara, e o volante Jairo, ex-Paysandu. Está sendo aguardado o zagueiro Durval, ex-Brasiliense. Os titulares, que disputarão a Libertadores, retornam no dia 17. Mas não é somente de técnico que o Atlético está carente. Hoje, em uma carta publicada em um jornal de Curitiba foi anunciado o pedido de demissão de dez integrantes do Departamento Médico. A carta é assinada por oito dos profissionais. Desde o ano passado, quando foi dada preferência para que o atacante Dagoberto realizasse uma cirurgia no joelho nos Estados Unidos, sem que o departamento fosse consultado, os médicos já vinham demonstrando insatisfação. Na carta acusam dirigentes e empresários de quererem dizer aos médicos e fisioterapeutas como agir. "Chegaram ao cúmulo de pedir aos médicos que mentissem à imprensa sobre determinados assuntos com a finalidade de encobrir falcatruas", registram. A diretoria do Atlético Paranaense não se pronunciou oficialmente sobre a carta. Durante a apresentação dos novos contratados, o diretor científico Antônio Carlos Gomes disse ter tomado conhecimento da carta pela manhã. "Me entristeceu algumas coisas que lá li porque é uma carta que não dá detalhes de quais problemas ocorreram. A partir do momento em que aparecerem esses detalhes eu posso falar alguma coisa", afirmou.